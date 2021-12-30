18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
В зоопарке Берлина животных накормили рождественскими елками (видео)
Это многолетняя традиция, которая нравится как животным, так и людям.
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29 декабря в берлинском зоопарке Zoo Tiergarten прошел необычный праздничный обед для животных. Слонов, коз, зубров и других животных угощали зелеными рождественскими елками, которые те с удовольствием жевали.
Подобные акции проходят не только в Берлине, но и по всему миру. Сразу после рождественских и новогодних праздников все желающие могут принести в зоопарки свою елочку на утилизацию. Таким образом акция преследует сразу две цели — сократить количество отходов и порадовать животных, ведь хвойные деревья для травоядных — это любимое, но редкое лакомство.
Кстати, Московский зоопарк тоже не исключение. Там такие акции проводятся ежегодно с 2012 года. Как отмечают сотрудники зоопарка, даже звери, которые не едят хвою, радуются таким подаркам и с удовольствием играют с ветками, используют их в качестве тренажера по лазанию или как когтеточки.
Екатерина Гура