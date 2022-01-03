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13:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

На пляже в Великобритании появилась гигантская сова из песка (видео)

Художница виртуозно вписала рисунок в окружающий пейзаж.

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Врач на пенсии, Клэр Исон из Великобритании нарисовала на пляже гигантскую сипуху, используя только грабли.

Изображение появилось в канун Нового года на пляже Биднелл в Нортумберленде, сообщает SWNS.

Чтобы нарисовать сову на песке, Клэр потратила 4 часа. Она виртуозно вписала рисунок в окружающий пейзаж, превратив скалы на пляже в «насест» для птицы.

Женщина проработала в больнице 30 лет. Выйдя на пенсию, 55-летняя Исон занялась искусством рисования песком. Сипуху она нарисовала для знакомого педиатра, своего бывшего наставника, который очень привязан к своему питомцу — сове.

Ранее дизайнер из Финляндии нарисовал на льду гигантскую лису. Она появилась на озере Питкяярви к северу от Хельсинки.

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