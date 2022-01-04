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14:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гигантский рак «ограбил» игроков в гольф в Австралии (видео)

Присвоил клюшку.

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Игроки в гольф на австралийском острове Рождества сняли забавные кадры, на которых пальмовый вор мертвой хваткой ухватился за пару клюшек, наотрез отказываясь их отпускать.

Пальмовые воры — это наземные раки, которые известны не только своими гигантскими размерами, но и склонностью «похищать» кокосы и другие плоды или предметы. Иногда их ошибочно называют «кокосовыми крабами».

В ролике мужчины попытались снять рака с клюшек. Одну из них пальмовый вор так сильно зажал в клешнях, что переломил пополам. Комментируя поведение животного, гольфисты пришли к выводу, что его мог привлечь запах еды в сумке.

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