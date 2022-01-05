Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Орхидея-вампир расцвела в «Аптекарском огороде» Готическое растение представляет большую коллекционную ценность для охотников за орхидеями со всего света
Фоторепортажи
24Массовые протесты в Казахстане
16Представительница Индии Харназ Сандху завоевала титул «Мисс Вселенная»
11:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Близнецы в США родились в разные годы

Но с разницей в 15 минут.

В большинстве случаев у близнецов один день рождения. Но у пары младенцев из Калифорнии в документах будут записаны не только разные дни, но и разные годы.

Маленький Альфредо Трухильо родился 31 декабря 2021 года в 23:45 в медицинском центре Natividad в Салинасе. А вот его сестра-близнец Айлин появилась ровно в полночь 1 января 2022 года, сообщает UPI.

Мать близнецов Фатима Мадригал рассказала, что она была удивлена ​​и рада, что Айлин родилась в полночь. «Для меня это что-то невообразимое: они близнецы, но у них разные дни рождения», — сказала она KNTV-TV. У близнецов трое старших братьев и сестер — две девочки и мальчик.

Шансы на то, что близнецы родятся в разные дни в разные годы — примерно один на 2 миллиона, говорит статистика.

Новогодняя распродажа: скидки до - 60%

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь