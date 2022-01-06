10:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пирамида из бокалов шампанского установила рекорд в Дубае
Ее высота превысила 8 метров.
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Отель в Дубае побил мировой рекорд, соорудив пирамиду из 54740 бокалов шампанского.
По словам представителей отеля The Palm, на хрупкую конструкцию потратили 5 дней. Ее высота достигла 8,23 метра.
Предыдущий подобный рекорд был установлен в Мадриде в 2017 году — в Испании на пирамиду потратили 50116 бокалов.
«Башня шампанского традиционно является символом величия и щедрости, и мы желаем, чтобы новый год был наполнен и тем, и другим», — заявили авторы инициативы.
Использованные бокалы будут переработаны в стеклянную посуду многоразового использования для номеров и люксов, сообщили в отеле.
Анна Лысенко