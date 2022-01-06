11:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Психоделическая» медуза попала на видео в Калифорнии
Удивительное животное.
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В морских глубинах обитает немало причудливых существ, не все из которых достаточно хорошо изучены наукой. Одно из таких животных — «психоделическая» медуза Crossota millsae.
Видеозапись с этим удивительным морским обитателем разместил калифорнийский исследовательский институт Monterey Bay Aquarium Research Institute. Медузу удалось заметить в Монтерейском каньоне.
Crossota millsae обитает на глубине до 1 км во всех океанах, но чаще всего встречается у побережья Калифорнии. У нее относительно небольшие размеры. Медуза биолюминесцирует в темноте, предупреждая, что к ней не следует приближаться. Crossota millsae — живородящие: они вынашивают своих детенышей, прикрепленных к желудочным каналам внутри субзонтичного пространства.
Анна Лысенко