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15:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жителю США выплатили в качестве зарплаты 91 тысячу монет

Теперь этот случай рассмотрят в суде.

Министерство труда США подало в суд на автомастерскую, которая выплатила своему работнику в качестве зарплаты 91 тысячу пенни.

Сам инцидент произошел еще в марте 2021 года, уточняет Business Insider. Андреас Флатен из Фейетвилля в Джорджии уволился из OK Walker Autoworks, но последнюю зарплату ему не выплатили. Мужчина пожаловался в Министерство труда США.

В ответ на жалобу работодатель оставил на подъездной дорожке к дому бывшего сотрудника 91 тысячу пенни в качестве зарплаты. Флатен посчитал это издевательством и снова пожаловался властям.

Чиновники рассматривали инцидент 10 месяцев и наконец решили передать дело в суд. Главу OK Walker Autoworks обвиняют не только в незаконной мести. Компания ответит за то, что не выплачивала сотрудникам сверхурочные.

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