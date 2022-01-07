Жителю США выплатили в качестве зарплаты 91 тысячу монет

Министерство труда США подало в суд на автомастерскую, которая выплатила своему работнику в качестве зарплаты 91 тысячу пенни.
Сам инцидент произошел еще в марте 2021 года, уточняет Business Insider. Андреас Флатен из Фейетвилля в Джорджии уволился из OK Walker Autoworks, но последнюю зарплату ему не выплатили. Мужчина пожаловался в Министерство труда США.
В ответ на жалобу работодатель оставил на подъездной дорожке к дому бывшего сотрудника 91 тысячу пенни в качестве зарплаты. Флатен посчитал это издевательством и снова пожаловался властям.
Чиновники рассматривали инцидент 10 месяцев и наконец решили передать дело в суд. Главу OK Walker Autoworks обвиняют не только в незаконной мести. Компания ответит за то, что не выплачивала сотрудникам сверхурочные.