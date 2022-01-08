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Фоторепортажи
11:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жительница Новой Зеландии пробежала через всю страну за 21 день

Это новый рекорд.

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Британка, живущая в Новой Зеландии, побила мировой рекорд, пробежав через всю страну менее чем за 21 день.

37-летняя Эмма Тиммис, проживающая в Кайапои, начала забег 18 декабря на мысе Рейнга и завершила его 7 января, пробежав 2092 километра, сообщает UPI. Женщина пересекла финишную черту в Блаффсе.

Точное время забега в часах и минутах не уточняется, но, справившись менее чем за 21 день, Тиммис побила мировой рекорд бегуньи из Уэльса Менны Эванс (35 дней и 27 минут), улучшив ее результат более чем на две недели.

Тиммис начала планировать свой забег четыре года назад, но вынуждена была отложить его из-за травмы голени. Ее акция помогла собрать средства для благотворительных организаций по борьбе с психическими заболеваниями в Новой Зеландии и Великобритании.

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