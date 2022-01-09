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11:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи в Омане обнаружили «настолку» возрастом 4 тысячи лет

Находку сделали в месте, где пролегал древний торговый путь.

Источник: The Polish Centre of Mediterranean Archaeology

Во время раскопок поселения бронзового и железного веков недалеко от деревни Айн-Бани-Саида в Омане археологи обнаружили каменную настольную игру возрастом 4 тысячи лет.

На каменных дощечках сохранились расчерченные поля и отверстия для фишек. Похожие игры ранее находили в Индии, Месопотамии и странах Восточного Средиземноморья, сообщает Польский центр средиземноморской археологии.

Раскопки проводили польские и оманские археологи. Они изучают поселения в долине Кумайра, где в ходе предварительных исследований ранее были обнаружены доисторические стоянки, захоронения, а также поселения и башни, которым до 4,5 тысячи лет. В древние времена здесь пролегал путь, соединявший Бат на юге, Бурайми и Аль-Айн на севере и морское побережье возле Сохара на востоке.

Исследователи также обнаружили доказательства обработки меди и несколько медных предметов. В древних клинописных текстах из Месопотамии сохранились упоминания об оманской меди.

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