Ученые предположили, что у Солнца были кольца

До появления Земли и других планет в нашей Солнечной системе Солнце могло быть окружено гигантскими кольцами пыли, как Сатурн.
Возможно, именно они помешали Земле превратиться в «суперземлю» — тип планеты, которая примерно в два раза больше Земли и в 10 раз «тяжелее», заявили астрофизики из США.
Астрономы обнаружили, что суперземли вращаются вокруг около 30% солнцеподобных звезд в нашей галактике, то есть они достаточно типичны. Это означает, что должна быть причина, по которой в нашей Солнечной системе нет ни одной суперземли.
В своем исследовании астрофизики создали компьютерную модель формирования Солнечной системы, которая возникла из «схлопнувшегося» облака пыли и газа, известного как солнечная туманность. Моделирование показало, что молодое Солнце окружали области высокого давления газа и пыли. Они возникли, когда частицы двигались к Солнцу под его сильным гравитационным притяжением, нагревались и выделяли большое количество испарившегося газа.
Вероятно, существовали три отдельных области, где твердые частицы испарялись в газ. Это так называемые «линии сублимации», на которых скапливалась пыль, и в итоге образовались три кольца.
Со временем они остыли и приблизились к Солнцу. Пыль стала накапливаться в планетезималях — «зародышах» планет.
Согласно моделированию, ближайшее кольцо к Солнцу образовало Меркурий, Венеру, Землю и Марс. Среднее кольцо в конечном итоге стало планетами внешней Солнечной системы, а внешнее кольцо сформировало кометы, астероиды и другие небольшие тела в поясе Койпера за орбитой Нептуна.
Время образования среднего кольца стало решающим в вопросе, почему в Солнечной системе нет суперземли. Если бы оно сформировалось немного позже, во внутренней Солнечной системе успело бы скопиться достаточно материала для ее формирования.