16:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Опубликованы три необычных портрета Кейт Миддлтон
Герцогине Кембриджской исполнилось 40 лет.
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9 января к 40-летию Кейт Миддлтон в Сети появились три новых портрета герцогини Кембриджской.
Автор снимков — модный фотограф Паоло Роверси. На фото, опубликованных на официальной странице герцогов Кембриджских в соцсети, Кейт Миддлтон предстает в трех романтичных образах. Два снимка обработаны в ретро-стиле, а на третьем герцогиня сфотографирована в изысканном алом наряде.
Фотографии сделаны в рамках проекта Национальной портретной галереи, которая находится под патронажем герцогини Кембриджской. Они будут выставлены в общественных центрах Беркшира, Сент-Эндрюсского университета и острова Энглси.
В Беркшире Кейт Миддлтон родилась, в Сент-Эндрюсском университете она училась и познакомилась с принцем Уильямом, а на острове Энглси пара жила перед свадьбой и после нее.
Анна Лысенко