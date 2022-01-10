12:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Врата ада» в Туркменистане хотят потушить
Горящий газовый кратер в пустыне является популярной туристической достопримечательностью.
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил о планах потушить горящий газовый кратер «Сияние Каракумов» в пустыне Каракум. По словам лидера государства, эта популярная туристическая достопримечательность, также известная под названием «Врата ада», наносит серьезный ущерб окружающей среде, здоровью людей, а также экономике страны, так как впустую расходуется ресурс, из которого можно было бы извлекать прибыль.
Газовый кратер Дарваза, получивший официальное название «Сияние Каракумов», образовался посреди огромной пустыни Каракумы в 1971 году. Во время разведки газового месторождения геологи наткнулись на пустоту в грунте. Произошел обвал, и в земле образовалась заполненная газом гигантская дыра шириной около 70 метров и глубиной около 20 метров. Геологи решили поджечь выходивший газ в надежде на то, что он выгорит за несколько дней, но их расчеты оказались неверными, и кратер непрерывно горит уже 50 лет.
За эти годы он стал популярной туристической достопримечательностью, но местные власти уже неоднократно предпринимали попытки его потушить. В 2010 году Бердымухамедов призвал специалистов найти способ потушить пламя, однако этот вопрос до сих пор оставался нерешенным.
Ответственным за тушение кратера президент назначил вице-премьера Шахыма Абдрахманова, который курирует топливно-энергетический комплекс, пишет The Guardian.
Екатерина Гура