На британском пляже нашли скелет древнего «морского дракона»

Палеонтолог Джо Дэвис совместно со специалистами Фонда дикой природы Ратленда обнаружил на пляже идеально сохранившийся скелет 10-метрового древнего ихтиозавра, известного как «морской дракон».
Возраст находки составляет около 180 миллионов лет, а вес черепа доисторического существа достигает тонны. По словам ученых, этот скелет является наиболее полным из всех найденных на территории Великобритании ихтиозавров, а также самым крупным, что делает эту находку одной из величайших в истории страны.
Специалисты наткнулись на окаменелости в феврале прошлого года во время планового осушения острова в водохранилище Ратленд-Уотер. Ученым понадобилось около года, чтобы аккуратно извлечь скелет из-под земли, переместить его в музей и исследовать.
Сообщается, что в 1970-х годах во время строительства водохранилища были обнаружены два неполных и более мелких скелета ихтиозавров, но новая находка стала для ученых сюрпризом.
Первые ихтиозавры, которых называют «морскими драконами» из-за очень больших зубов и глаз, были обнаружены охотницей за окаменелостями и палеонтологом Мэри Эннинг в начале XIX века. Эти древние морские существа, по внешнему виду напоминающие дельфинов, впервые появились около 250 миллионов лет назад и вымерли 90 миллионов лет назад. Их размер варьировался от 1 до более чем 25 метров в длину, пишет Mirror.