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14:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

На британском пляже нашли скелет древнего «морского дракона»

Этот гигант жил на Земле 180 миллионов лет назад.

Палеонтолог Джо Дэвис совместно со специалистами Фонда дикой природы Ратленда обнаружил на пляже идеально сохранившийся скелет 10-метрового древнего ихтиозавра, известного как «морской дракон».

Возраст находки составляет около 180 миллионов лет, а вес черепа доисторического существа достигает тонны. По словам ученых, этот скелет является наиболее полным из всех найденных на территории Великобритании ихтиозавров, а также самым крупным, что делает эту находку одной из величайших в истории страны.

Специалисты наткнулись на окаменелости в феврале прошлого года во время планового осушения острова в водохранилище Ратленд-Уотер. Ученым понадобилось около года, чтобы аккуратно извлечь скелет из-под земли, переместить его в музей и исследовать.

Сообщается, что в 1970-х годах во время строительства водохранилища были обнаружены два неполных и более мелких скелета ихтиозавров, но новая находка стала для ученых сюрпризом.

Первые ихтиозавры, которых называют «морскими драконами» из-за очень больших зубов и глаз, были обнаружены охотницей за окаменелостями и палеонтологом Мэри Эннинг в начале XIX века. Эти древние морские существа, по внешнему виду напоминающие дельфинов, впервые появились около 250 миллионов лет назад и вымерли 90 миллионов лет назад. Их размер варьировался от 1 до более чем 25 метров в длину, пишет Mirror.

Екатерина Гура

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