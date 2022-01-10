14:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Страусы устроили забег по улицам китайского города (видео)
Более 80 птиц сбежали с местной фермы.
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На улицы города Чуньцзе в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая выбежали страусы. Более 80 огромных птиц были замечены очевидцами на автомагистрали, а затем и на центральных улицах города.
Птицы, чей вес может превышать 100 килограммов, бегали по газонам, дорогам и между домами, распугивая прохожих.
Как оказалось, страусы сбежали с местной фермы из-за неплотно закрытых ворот. Из 300 птиц на свободу вырвались более 80. Большую часть из них удалось выловить сотрудникам полиции в течение нескольких часов. Однако нескольким птицам удалось сбежать в неизвестном направлении, сообщает The Guardian со ссылкой на местные СМИ.
Екатерина Гура