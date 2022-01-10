18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые вычислили формулу идеального снеговика
Они рассчитали нужные пропорции снежной скульптуры с помощью математических формул.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Доктор математики Джеймс Хинд из Университета Ноттингем Трент в Великобритании вместе с коллегами решил создать самого идеального снеговика в мире и для этого провел сложные математические расчеты, чтобы узнать нужные пропорции снежной фигуры.
В своих расчетах специалисты использовали разные параметры: от температуры воздуха на улице, свежести и чистоты снега до количества и диаметра снежных шаров, расположения глаз, носа-морковки и аксессуаров.
Благодаря своим расчетам математики выяснили, что идеальный снеговик должен состоять из трех снежных шаров диаметров 80 см, 50 см и 30 см. Высота фигуры при этом составит 1,62 метра. Глаза снеговика нужно расположить на расстоянии не больше 5 см друг от друга, а морковка для носа должна быть длиной ровно 4 см.
Снег для лепки идеального снеговика должен быть свежий и только что выпавший, температура которого составляет около 0 градусов или ниже.
Ученые также предложили необходимые аксессуары для идеального снеговика. Это должны быть три одинаковых пуговицы, расположенные на среднем шаре на одинаковом расстоянии друг от друга, шляпа, шарф и рукавицы.
Екатерина Гура