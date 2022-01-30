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12:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Умер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Источник: РИА "Новости"

5 января 85-летний Леонид Куравлев попал в 4-ю реанимацию в Коммунарке с пневмонией. По словам его близких, тесты на коронавирус у него были отрицательные. На протяжении нескольких дней его состояние оценивалось как тяжелое, но медики высоко оценивали его шансы на выздоровление.

В последние годы Куравлев жил в одном из московских пансионатов для пожилых и страдал от гипертонии. В начале января у него резко поднялась температура, и актер обратился за помощью к медикам. Как писали СМИ, Куравлев сдал два теста на коронавирус, но они показали отрицательный результат.

После смерти супруги Нины Васильевны в 2012 году, с которой актер прожил 52 года, Леонид Куравлев стал затворником. Он почти нигде не снимался, старался не появляться на публике и почти не поддерживал связь с коллегами и друзьями. Последний раз он участвовал в съемках фильма «Весь этот джем» в 2015 году.

Леонид Куравлев
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Напомним, советский и российский актер Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года. Он быстро полюбился зрителям своими яркими ролями в таких фильмах, как «Живет такой парень», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Место встречи изменить нельзя» и других. Всего на счету актера более 210 ролей. Звание народного артиста он получил в 1977 году.

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