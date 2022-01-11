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17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Стадо оленей остановило движение на шоссе в США

Животные неспешно прогуливались по дороге, мешая водителям.

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Стадо оленей стало причиной задержки дорожного движения на шоссе 441 в Чероки, недалеко от национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс в Северной Каролине.

Несколько десятков животных вышли на дорогу и неспешно двигались по ней, периодически меняя направление и переходя проезжую часть. Сообщается, что водители даже были вынуждены на время остановить движение. На помощь и автомобилистам, и оленям выехал дорожный патруль, который следил за безопасностью на части шоссе.

Местный житель Дин Клоер снял видео из своего автомобиля, на котором видно, как неторопливо олени бредут по дороге, мешая водителям машин. Затем животные сворачивают на парковку и направляются к зеленым лужайкам возле домов.

Олени вапити являются коренными жителями этих районов, но их популяция сократилась из-за чрезмерной охоты со стороны европейских поселенцев в конце 1700-х годов. Служба национальных парков начала повторно заселять оленей в регион в 2001 году. Сейчас эти животные находятся под национальной охраной и часто наведываются в гости к людям, заходя в города, расположенные рядом с заповедниками.

Екатерина Гура

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