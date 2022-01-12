11:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США полицейских уволили из-за игры в покемонов
Они ловили персонажей игры вместо грабителей.
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В начале января в Лос-Анджелесе завершился судебный процесс в отношении сотрудников полиции Луи Лозано и Эрика Митчелла, которые еще в 2017 году были уволены с работы из-за неисполнение приказов старшего по званию, уклонение от прямых обязанностей и попытки солгать начальству.
В свое оправдание копы заявили, что просто не услышали сигнал вызова, но данные с нагрудных камер сказали об обратном — во время вызова Лозано и Митчелл были заняты поимкой покемонов Снорлакса и Тогетика.
После служебного расследования полицейские были с позором уволены, а позже они подали апелляцию в суд с объяснением, что их разговоры истолковали неверно, и они не играли в покемонов на работе, а просто обсуждали их. Судебная тяжба длилась почти пять лет. В итоге суд признал отстранение от службы законным и отклонил иск экс-полицейских.
Екатерина Гура