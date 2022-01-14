190-летняя черепаха Джонатан признана самой старой в истории

Представители Книги рекордов Гиннеса зарегистрировали новый мировой рекорд. Черепаха по имени Джонатан, живущая на острове Святой Елены, признана самой старой черепахой в истории. Ранее Джонатан уже был удостоен звания самого старого наземного животного в мире.
По словам смотрителей острова, Джонатану не менее 190 лет, но точной цифры никто сказать не может. Известно, что когда он прибыл на остров Святой Елены в 1882 году, он уже был полностью зрелым, то есть ему было не менее 50 лет.
Предыдущим рекордсменом с титулом самой старой черепахи была лучистая черепаха по имени Туи Малила, которая умерла в возрасте 188 лет в 1965 году.
Правительство острова Святой Елены заявило, что нынешний рекордсмен Джонатан уже стар — он ослеп и потерял обоняние, но хорошо ест, когда ветеринары кормят его с рук. Несмотря на возраст и некоторые проблемы со здоровьем, Джонатан по-прежнему активен и часто проводит время с другими гигантскими черепахами Дэвидом, Эммой и Фредом. Он также не потерял своего либидо и до сих пор ведет активную сексуальную жизнь.