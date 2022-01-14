Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Российские ученые усомнились в опасности штамма «дельтакрон» В январе учёные на Кипре обнаружили новую мутацию коронавируса «дельтакрон»
Фоторепортажи
40Лучшие снимки фотоагентств 2021 года
40Кого мы потеряли в 2021 году
16:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Астрофизики создали самую большую карту Вселенной

Однако это только 10% космического атласа.

Трехмерное компьютерное сканирование Вселенной DESI. Земля находится внизу слева. Каждая цветная точка представляет собой галактику, которая, в свою очередь, состоит из 100 миллиардов или 1 триллиона звезд.

Группа ученых из Национальной обсерватории Кит-Пик в штате Аризона в течение шести лет собирала и объединяла воедино изображения разных частей Вселенной, снятых астрономическим прибором DESI, закрепленным на телескопе Mayall.

За эти годы ученые смогли объединить более двухсот тысяч спектральных снимков, из которых они составили самую большую на данный момент карту Вселенной, занимающую около петабайта данных. Сообщается, что с помощью прибора DESI астрофизикам удалось собрать «паутину», включающую в себя более чем 7,5 миллионов галактик — это составляет 10% космического атласа.

Ученые намерены продолжить свою работу. DESI будет сканировать космическое пространство до 40 миллиона галактик, что поможет покрыть около 14 тысяч квадратных градусов (около трети неба), пишет Wired.

Уточняется, что астрономический прибор DESI состоит из нескольких аппаратов, установленных на куполе 14-этажного телескопа. Производить галактическую картографию DESI позволяют 10 клиновидных лепестков, каждый из которых состоит из 500 механизмов. Благодаря им прибор способен измерять точное расстояние до галактик и их излучаемый свет в диапазоне длин волн, добиваясь одновременно количественных и качественных показателей. За одну ночь DESI собирает информацию примерно о 100 тысячах галактик.

На АлиЭкспресс проходит зимняя ликвидация товаров: скидки до -80%

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь