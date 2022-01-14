Астрофизики создали самую большую карту Вселенной

Группа ученых из Национальной обсерватории Кит-Пик в штате Аризона в течение шести лет собирала и объединяла воедино изображения разных частей Вселенной, снятых астрономическим прибором DESI, закрепленным на телескопе Mayall.
За эти годы ученые смогли объединить более двухсот тысяч спектральных снимков, из которых они составили самую большую на данный момент карту Вселенной, занимающую около петабайта данных. Сообщается, что с помощью прибора DESI астрофизикам удалось собрать «паутину», включающую в себя более чем 7,5 миллионов галактик — это составляет 10% космического атласа.
Ученые намерены продолжить свою работу. DESI будет сканировать космическое пространство до 40 миллиона галактик, что поможет покрыть около 14 тысяч квадратных градусов (около трети неба), пишет Wired.
Уточняется, что астрономический прибор DESI состоит из нескольких аппаратов, установленных на куполе 14-этажного телескопа. Производить галактическую картографию DESI позволяют 10 клиновидных лепестков, каждый из которых состоит из 500 механизмов. Благодаря им прибор способен измерять точное расстояние до галактик и их излучаемый свет в диапазоне длин волн, добиваясь одновременно количественных и качественных показателей. За одну ночь DESI собирает информацию примерно о 100 тысячах галактик.