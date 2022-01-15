11:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые приблизились к разгадке зарождения жизни на Земле
Они обнаружили строительные блоки, общий предок которых мог породить весь спектр белков.
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За происхождение жизни на Земле могут быть ответственны белки, обладающие способностью связывать металлы.
К такому выводу пришли исследователи из Ратгерского университета в США. Они задались вопросом, какие свойства определяют жизнь как таковую, и пришли к выводу, что живые организмы умеют собирать и преобразовывать солнечную, геотермальную или другую энергию.
С молекулярной точки зрения это означает, что для жизни решающее значение имеет способность переносить электроны. Поскольку лучше всего с этой задачей справляются металлы, а большая часть биологической активности осуществляется белками, ученые решили пристальнее изучить белки, связывающие металлы.
Разработав новый вычислительный метод, они сравнили все существующие белковые структуры, которые связывают металлы, чтобы установить какие-либо общие черты. Оказалось, что подавляющее большинство существующих в настоящее время белков, связывающих металлы, в чем-то схожи, независимо от типа металла, с которым они связаны.
«Мы увидели, что металлосвязывающие ядра существующих белков действительно похожи, хотя сами белки могут быть разными», — сказала ведущий автор исследования, профессор Яна Бромберг.
«Мы также увидели, что эти ядра часто состоят из повторяющихся подструктур, вроде блоков LEGO. Любопытно, что эти блоки были обнаружены и в других областях белков, не только в металлосвязывающих ядрах, но и во многих других белках, которые не рассматривались в нашем исследовании», — добавила она.
Эти строительные блоки могли иметь одного или несколько общих предков, которые и породили весь спектр белков в мире, предполагают ученые.
Анна Лысенко