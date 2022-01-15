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14:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Предки человека оказались древнее, чем считалось

Установить возраст останков помогла вулканическая пемза.

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Первые окаменелости Homo sapiens из Восточной Африки оказались примерно на 30 тысяч лет древнее, чем считалось до сих пор.

Останки, известные как Омо I, были найдены у реки Омо в Эфиопии в 1967 году. Изучение частично сохранившегося черепа и еще нескольких костей показало, что древний гоминид обладал чертами современного человека — высоким шаровидным сводом черепа и характерным подбородком. Ученые предполагали, что ему около 200 тысяч лет, однако такая датировка считалась не совсем точной.

Доисторические кости были найдены в районе высокой вулканической активности, так что ученые пытались датировать вулканический пепел в слоях, из которых были извлечены останки. Однако радиометрические методы работали неточно, потому что пепел был слишком мелкозернистым.

В новом исследовании ученые около 4 лет пытались датировать все крупные извержения вулканов в Эфиопском рифте во время появления Homo sapiens в позднем плейстоцене. Они собрали образцы пемзы из вулканических отложений, измельчили их и провели геохимический анализ. Так они обнаружили уникальные химические «отпечатки» времени извержений вулканов.

Анализ показал, что вулкан Шала, в слоях пепла из которого были найдены древнейшие останки человека разумного, извергался примерно 230 тысяч лет назад, а значит, кости Омо I такие же по возрасту или даже древнее. Это делает их самыми старыми неоспоримыми останками Homo sapiens в Африке.

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