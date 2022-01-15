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16:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование показало, что акулы чаще нападают во время полнолуния

Они питаются близко к поверхности воды, поэтому освещение имеет для хищниц большое значение.

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Ученые из США заметили четкую связь между поведением больших белых акул и фазой луны.

Оказалось, что хищницы чаще нападают во время полнолуния, и точная причина этого явления ясна не до конца, говорится в работе, опубликованной в Frontiers in Marine Science.

Исследователи проанализировали данные о нападениях акул в период с 1970 по 2016 год со всего мира и сопоставили их с лунными фазами. Результаты показали, что акулы нападали чаще, если освещенность Луны превышала 50%.

Во время новолуния или первой четверти акулы нападали реже. А во время полнолуния, когда освещенность луны составляла 100%, хищницы были самыми активными.

Большие белые акулы охотятся близко к поверхности воды, поэтому освещение имеет для них большое значение, предполагают ученые, однако для окончательных выводов потребуются новые исследования.

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