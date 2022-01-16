17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Гигантская сковорода на дороге озадачила жителей США
Необычный груз.
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Водители на шоссе в американском штате Теннесси заметили необычный негабаритный груз. Тягач в сопровождении полицейского автомобиля перевозил гигантскую чугунную сковороду длиной около 5,5 метра.
Как оказалось, сковорода станет одним из экспонатов Музея чугуна, который строится в Южном Питтсбурге и откроется в конце лета 2022 года, сообщает UPI.
Компания, создавшая самую большую сковороду в мире, уточнила, что ее вес составляет больше 6,5 тонн.
Посетители будущего музея смогут увидеть редкие коллекции чугунных изделий, узнать истории их создателей и секреты литейного производства.
Анна Лысенко