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17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гигантская сковорода на дороге озадачила жителей США

Необычный груз.

Водители на шоссе в американском штате Теннесси заметили необычный негабаритный груз. Тягач в сопровождении полицейского автомобиля перевозил гигантскую чугунную сковороду длиной около 5,5 метра.

Как оказалось, сковорода станет одним из экспонатов Музея чугуна, который строится в Южном Питтсбурге и откроется в конце лета 2022 года, сообщает UPI.

Компания, создавшая самую большую сковороду в мире, уточнила, что ее вес составляет больше 6,5 тонн.

Посетители будущего музея смогут увидеть редкие коллекции чугунных изделий, узнать истории их создателей и секреты литейного производства.

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Анна Лысенко

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