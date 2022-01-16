18:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник из Индии создал самый большой рисунок в мире
Он трудился над изображением древа жизни 5 дней.
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42-летний Рави Сони из Удайпура в Индии побил рекорд, создав самый большой рисунок в мире.
Рисунок древа жизни был создан маркерами и карандашами на ПВХ-листах размером с баскетбольную площадку, сообщает Live Hindustan. Художник трудился над ним пять дней.
Идея гигантского рисунка пришла в голову модельеру Сони во время карантина. Вынужденный сидеть в изоляции, он искал способы отвлечься и занять мысли чем-то позитивным. Сони подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса и в течение 8 месяцев готовился воплотить идею в жизнь.
Предыдущий рекорд принадлежал американке Даймонд Виппер-Янг, которая разрисовала 600 квадратных метров бумаги домиками, воздушными шарами и обитателями океанов.
Анна Лысенко