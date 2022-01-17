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14:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Супруги, прожившие вместе 81 год, раскрыли секрет крепкого брака

По их словам, в отношениях не должно быть «главного», а нужно «давать и брать» одинаково.

102-летний Рон и 100-летняя Джойс Бонд из Великобритании отпраздновали 81-ю годовщину своего брака.

У пары, поженившейся в 1941 году, есть двое детей, а также огромное количество внуков, правнуков и праправнуков, для которых они являются главным примером идеальных отношений.

По словам Рона, как и у любой пары, у них были разные периоды и конфликты, но они всегда могли договориться и всегда заботились друг о друге. Комментируя свой долгий союз, Джойс сказала, что считает главным правилом крепких отношений отсутствие лидера, а также условие «давать и брать» одинаково.

В прошлом году супруги Бонд, которые сейчас вместе живут в доме престарелых в Милтон-Кинсе, получили поздравительную открытку от королевы Елизаветы II. А в этом году они официально были признаны «самой продолжительной супружеской парой Великобритании», пишет Metro.

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