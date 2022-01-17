Страницу комикса о Человеке-пауке продали за $3,3 миллиона

В середине января в Далласе, штат Техас, на аукционе Heritage Auctions была продана одна-единственная страница комикса 1984 года о Человеке-пауке. Страница ушла с молотка за рекордные 3,36 миллиона долларов. Информацию о продавце и покупатели аукционеры раскрывать не стали.
Рисунок Майка Зека был напечатан на 25-й странице комикса Marvel «Секретные войны № 8». В нем рассказывается история происхождения черного костюма Человека-паука. Это костюм «симбиота», который в конечном итоге привел к появлению известного персонажа Венома.
Сообщается, что предыдущий рекорд для одной страницы комикса составлял 657 250 долларов. Это была часть выпуска «Невероятного Халка» за 1974 год, а на рисунке было показано первое появление Росомахи из «Людей Икс».
Кстати, полный комикс о Человеке-пауке также является абсолютным рекордсменом. В сентябре 2021 года комикс 1962 года был продан на аукционе за 3,6 миллиона долларов, что сделало его самым дорогим комиксом из когда-либо проданных.