11:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, что гибель клеток может быть обратимой
Это поможет в борьбе с сепсисом, некоторыми видами рака и ОРДС.
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Некротическую гибель клеток в человеческом организме в будущем можно будет обратить вспять.
Исследователи из Иллинойского университета в Чикаго обнаружили в клетках механизм, который регулирует этот процесс, и прогнозируют, что в скором времени его можно будет взять под контроль.
Пироптоз, один из видов гибели клетки, обычно вызывается инфекциями и приводит к избыточному воспалению в организме. Он наблюдается при сепсисе, некоторых видах рака, остром респираторном дистресс-синдроме (ОРДС), который является одним из основных осложнений COVID-19, и других болезнях. Долгое время этот процесс считался необратимым.
При пироптозе задействован белок GSDMD. Этот фосфопротеин образует большие поры диаметром примерно 21 нм в плазматической мембране, чтобы управлять клеточной смертью. Ученые создали уникальный метод отслеживания этого процесса, «подсветив» его изнутри.
Наблюдение за белком показало, что его поры реагируют на определенные условия. Например, при повышении концентрации ионов кальция они быстро закрываются. Это означает, что пироптозу свойственна динамическая саморегуляция.
«Это показало нам, что такая форма гибели клеток не является билетом в один конец. Процесс на самом деле предусматривает кнопку отмены, своеобразный выключатель», — говорит Гэри Мо, один из авторов исследования.
Анна Лысенко