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17:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китайский изобретатель создал пианино-мангал

На нем можно не только играть и жарить шашлык, но и ездить.

Пользователь Twitter с ником MachinePix, который следит за разными инженерными разработками со всего мира, опубликовал видео с необычным пианино.

В ролике можно увидеть, как самодельный музыкальный инструмент катается по студии, а во время игры на клавишах переворачивает шашлык, жарящийся тут же на пианино на встроенном мангале.

Ролик быстро стал вирусным и разлетелся по соцсетям, а MachinePix рассказал о создателе необычного инструмента в комментариях.

Оказалось, что за всем этим безумием стоит гонконгский блогер и изобретатель Handy Geng, который конструирует не всегда практичные, но, без сомнения, интересные устройства для дома и быта.

Пианино-мангал блогер построил еще несколько месяцев назад и на своем канале YouTube опубликовал видео с процессом создания инструмента.

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