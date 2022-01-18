Китайский изобретатель создал пианино-мангал

Пользователь Twitter с ником MachinePix, который следит за разными инженерными разработками со всего мира, опубликовал видео с необычным пианино.
В ролике можно увидеть, как самодельный музыкальный инструмент катается по студии, а во время игры на клавишах переворачивает шашлык, жарящийся тут же на пианино на встроенном мангале.
Ролик быстро стал вирусным и разлетелся по соцсетям, а MachinePix рассказал о создателе необычного инструмента в комментариях.
Оказалось, что за всем этим безумием стоит гонконгский блогер и изобретатель Handy Geng, который конструирует не всегда практичные, но, без сомнения, интересные устройства для дома и быта.
Пианино-мангал блогер построил еще несколько месяцев назад и на своем канале YouTube опубликовал видео с процессом создания инструмента.