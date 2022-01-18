17:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Старейший в мире окаменелый цветок поможет разгадать одну из загадок Дарвина
Найденному окаменелому растению около 164 миллионов лет.
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Китайские ученые опубликовали результаты исследования окаменелости древнего цветка Florigerminis jurassica, который был обнаружен в отложениях возрастом более 164 миллионов лет в формации Цзюлун Шань во Внутренней Монголии, Китай.
По словам специалистов, внимательно изучив найденную окаменелость и сопоставив ее с известной классификацией растений, они пришли к выводу, что нашли самое древнее известное цветковое или покрытосеменное растение. Окаменелость юрского периода Florigerminis jurassica имеет видимую листовую ветвь, физически соединенные плоды и цветочные почки.
Еще в 1879 году Чарльз Дарвин задался вопросом, на который до сих пор не удавалось получить логичного ответа. Если возраст самого древнего известного ископаемого цветка не превышает 130 миллионов лет, то почему покрытосеменные растения стали доминировать в экосистемах всего 20−30 миллионов лет спустя и как смогли быстро развить такое большое разнообразие?
Эта загадка очень беспокоила Дарвина, но он так и не нашел нужных ответов. Однако за последние несколько лет ученые смогли собрать достаточно сведений, которые частично отвечают на этот вопрос и раздвигают временные и эволюционные границы древних цветов.
В 2016 году ученые в Китае объявили об открытии древнего цветка, датируемого юрским периодом, возрастом более 145 миллионов лет. Окаменевшее растение, названное Euanthus, имело не только лепестки, но и чашелистики (листья у основания бутона), а также мужские и женские репродуктивные части, в том числе завязь, похожую на современные цветы. А в 2018 году в Китае был найден еще один окаменелый цветок Nanjinganthus возрастом около 174 миллионов лет.
Однако эти образцы и результаты исследования вызвали жаркие дискуссии в научных кругах, так как не все ботаники согласились, что найденные окаменелости относятся именно к покрытосеменным растениям, а не являются формами других растений.
По словам ученых, новый окаменелый бутон цветка Florigerminis jurassica может быть переходной стадией между первыми двумя, которая как раз и объясняет эволюцию покрытосеменных растений. Более того, поскольку цветы представляют собой тонкие структуры, которые быстро разрушаются и которые трудно найти в окаменелостях, предшествующих меловому периоду, новая находка — настоящая удача для ученых. Ученые надеются, что это открытие поможет раскрыть происхождение цветковых растений на Земле.
Екатерина Гура