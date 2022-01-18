18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, что ядро Земли охлаждается быстрее
В далеком будущем тектоническая и сейсмическая активность планеты значительно ослабнет.
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Ученые утверждают, что земные недра охлаждаются быстрее, чем считалось ранее.
В конечном итоге это ослабит тектоническую активность Земли и приблизит время, когда она превратится в такую же «застывшую» планету, как Марс и Меркурий, говорится в новом исследовании.
Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха изучили термические свойства бриджманита. Это самый распространенный минерал на Земле — он составляет почти 40% от всего объема планеты. Большинство людей никогда не слышали о бриджманите, ведь он кроется глубоко в недрах Земли на глубине 670−2900 километров, а также в метеоритах.
Бриджманит образует своеобразную границу между ядром Земли и лежащей выше мантией. Он играет огромную роль в передаче тепловой энергии от ядра к мантии. Но сама радиационная теплопроводность бриджманита до сих пор была изучена плохо. Ученые обнаружили, что на самом деле она в 1,5 раза выше, чем предполагалось ранее. Это означает, что скорость, с которой тепло уходит из ядра в мантию, выше.
Эта скорость охлаждения в будущем может еще увеличиться, говорят исследователи. Дело в том, что на определенном этапе охлаждения мантии роль бриджманита возьмет на себя минерал постперовскит, теплопроводность которого еще выше.
Сколько времени уйдет на охлаждение земных недр, ученые пока прогнозировать не берутся.
Анна Лысенко