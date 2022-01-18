18:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Географы из Польши создали детальную карту вселенной «Ведьмака»
Они использовали все географические объекты, упомянутые в книгах, сериалах, играх и комиксах.
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Сотрудники факультета географии и регионоведения Варшавского университета создали самую полную и детальную карту вселенной «Ведьмака» — фэнтези-саги польского писателя Анджея Сапковского о ведьмаке Геральте из Ривии.
Для своей работы географы изучили все произведения Сапковского и других авторов, описывающих созданный писателем мир. Таким образом на карте появились города, регионы, реки, моря, горы и другие географические объекты, которые встречаются в книгах, комиксах, сериалах и видеоиграх о Ведьмаке. Чтобы чертеж выглядел более правдоподобно, создатели дополнили его придуманными второстепенными объектами и названиями.
Как уверяют авторы, расположение стран, горных хребтов и крупных рек соответствует ранее представленным фанатским картам. Но их карта первая самая подробная, которая точно показывает топографию, границы и реки, расположение островов и городов, классифицированных по количеству жителей.
Напомним, что «Сага о ведьмаке» — это цикл книг польского писателя-фантаста Анджея Сапковского, первая из которых вышла в 1986 году, а последняя — в 2013-м. Действие происходит на вымышленном континенте, похожем на средневековую Европу, где рядом с людьми живут монстры, маги и мифические существа. По мотивам романов Сапковского сняты два сериала, выпущена серия видеоигр и комиксов.
Екатерина Гура