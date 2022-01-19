13:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые доказали, что свободная ходьба по комнате повышает креативность
Для творческого мышления важно иметь возможность передвижения без внешних ограничений.
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Часто в поисках гениальной идеи или решения сложного вопроса люди начинают ходить по комнате. Оказывается, это действительно работает.
Специалисты из Вюрцбургского университета решили проверить, как движения связаны с творческим мышлением. Для этого они провели три эксперимента, в ходе которых добровольцы в возрасте от 18 до 35 лет должны были придумать как можно больше альтернативных способов использования повседневных предметов, например, кирпича, зубной щетки, полотенца, карандаша и других.
В первом эксперименте одна группа участников сидела на стуле, а вторая — свободно ходила по комнате. Во втором испытании некоторые добровольцы ходили по комнате свободно, а другие — по определенной траектории. А в третьем — часть людей сидела на стуле неподвижно в одной и той же позе, а другая часть могла двигаться, но не вставая со стула. То есть во всех трех экспериментах участникам либо разрешали двигаться свободно, либо каким-то образом ограничивали их движения.
Результативность участников специалисты оценивали по шкале от 1 до 10. Так средняя оценка креативности при свободной ходьбе составила 7,2 балла, при ограниченной ходьбе по определенной траектории — 3,6, при свободном сидении — 7,1, а при ограниченном сидении — 3,1 балла.
Результаты экспериментов наглядно показывают, что движения действительно заметно улучшают креативность, но самое главное — это возможность движения без ограничений и свобода выбора в передвижении, пишет Science Daily.
Екатерина Гура