Ученые назвали червя, убивающего тарантулов, в честь американского актера

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили новый вид червей-паразитов, убивающих тарантулов. Этот вид получил имя Tarantobelus jeffdanielsi в честь американского актера, музыканта и продюсера Джеффа Дэниэлса. Именно персонаж Дэниелса в фильме «Арахнофобия» (1990 год) спасает город от смертельного нашествия пауков.
Этот червь-паразит относится к нематодам, которых существует более 25 тысяч видов, и они являются одними из самых распространенных животных на Земле. Тем не менее, это только второй известный случай заражений тарантулов. Ранее ученые в Европе идентифицировали первых нематод, обнаруженных на тарантулах, но тогда они исследовали самих червей без привязки к паукам. В этот раз специалисты изучили все подробнее и выделили найденных червей в новый вид.
Исследование началось еще в сентябре 2019 года, когда крупный заводчик тарантулов обратился к паразитологам Калифорнийского университета в Риверсайде за помощью в выявлении загадочной инфекции у некоторых из пауков. Образцы, отправленные для осмотра, имели странную белую массу вокруг рта, которая оказалась скоплением нематод.
Сообщается, что после заражения тарантулы начинают вести себя странно, например, ходить на цыпочках и отказываться от еды. Придатки, управляющие клыками тарантула, также перестают работать.
В конце концов, паук просто умирает от голода.
Ученые отмечают, что скорее всего нематоды питаются не самими пауками, а бактериями, живущими на них, но как эти черви-паразиты способны изменять поведение тарантулов и парализовать их педипальпы — пока неизвестно.
Команда планирует продолжить исследования, чтобы понять это, а также то, как заводчики могут лечить или предотвращать инфекции jeffdanielsi, пишет Phys.org.