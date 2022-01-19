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18:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые назвали червя, убивающего тарантулов, в честь американского актера

Он убивал пауков в известном фильме «Арахнофобия».

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили новый вид червей-паразитов, убивающих тарантулов. Этот вид получил имя Tarantobelus jeffdanielsi в честь американского актера, музыканта и продюсера Джеффа Дэниэлса. Именно персонаж Дэниелса в фильме «Арахнофобия» (1990 год) спасает город от смертельного нашествия пауков.

Этот червь-паразит относится к нематодам, которых существует более 25 тысяч видов, и они являются одними из самых распространенных животных на Земле. Тем не менее, это только второй известный случай заражений тарантулов. Ранее ученые в Европе идентифицировали первых нематод, обнаруженных на тарантулах, но тогда они исследовали самих червей без привязки к паукам. В этот раз специалисты изучили все подробнее и выделили найденных червей в новый вид.

Исследование началось еще в сентябре 2019 года, когда крупный заводчик тарантулов обратился к паразитологам Калифорнийского университета в Риверсайде за помощью в выявлении загадочной инфекции у некоторых из пауков. Образцы, отправленные для осмотра, имели странную белую массу вокруг рта, которая оказалась скоплением нематод.

Сообщается, что после заражения тарантулы начинают вести себя странно, например, ходить на цыпочках и отказываться от еды. Придатки, управляющие клыками тарантула, также перестают работать.

В конце концов, паук просто умирает от голода.

Ученые отмечают, что скорее всего нематоды питаются не самими пауками, а бактериями, живущими на них, но как эти черви-паразиты способны изменять поведение тарантулов и парализовать их педипальпы — пока неизвестно.

Команда планирует продолжить исследования, чтобы понять это, а также то, как заводчики могут лечить или предотвращать инфекции jeffdanielsi, пишет Phys.org.

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Екатерина Гура

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