В канадском ресторане вместо QR-кодов «сканировали» фото собак

В канадской провинции Альберта в середине января выявили грубое нарушение антиковидных правил среди заведений общепита. Оказалось, что сотрудники ресторана The Granary вместо сертификатов о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов на входе принимали фото домашних питомцев.
Сообщается, что пообедать или поужинать в заведении могли все желающие, даже несмотря на отсутствие необходимых санитарных пропусков. Посетители просто показывали сотрудникам на входе фото своего домашнего питомца, а те делали вид, что «сканируют» картинку.
Информация о правонарушении сначала поступила в Службу здравоохранения Альберты анонимно, а затем в ресторан были отправлены два подсадных посетителя, которые также смогли пройти, показав на входе фото своей собаки.
После небольшого расследования ресторан The Granary был закрыт. Владельцы заведения в свое оправдание сказали, что правонарушениями занимались лишь два молодых сотрудника, с которыми уже проведена серьезная работа. В итоге, после выплаты штрафа и прохождения персоналом заведения специального курса о правилах и действиях в условиях пандемии, ресторан разрешили открыть вновь.