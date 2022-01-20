17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Австралии нашел бутылку с посланием, отправленным 25 лет назад
За пару недель он также смог найти и его отправителя.
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Житель австралийского острова Кинг по имени Марти Монсон, гуляя вдоль реки Си Элефант, нашел загадочную бутылку с посланием 25-летней давности. Сообщение от 14 июня 1996 года было подписано Марком Бертоном и содержало контактную информацию и просьбу связаться с ним, когда бутылка будет найдена.
По словам Монсона, телефонный номер был очень старый, а потому дозвониться по нему не получилось. Тогда он решил разыскать автора послания в интернете и опубликовал снимки находки на доске объявлений своего города на Facebook. И это сработало.
Через пару недель с Монсоном связался сам Марк Бертон, который сообщил, что объявление в соцсети увидели его мама с сестрой. Сам мужчина уже давно забыл о послании, которое он отправил вместе с другом в детстве. Однако отметил, что был невероятно счастлив, что его записку из прошлого все-таки нашли.
Кстати, бутылка с посланием уплыла недалеко. По словам Бертона, он отправил ее в плавание примерно в том же самом районе. Скорее всего, она просто застряла в водорослях и оставалась на одном месте все 25 лет.
Екатерина Гура