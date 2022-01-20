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18:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гигантский картофель отправили на ДНК-тест ради регистрации рекорда

Специалисты должны доказать, что корнеплод действительно является картофелем и вырос таким большим без внешнего вмешательства.

Гигантский картофель весом 7,9 килограмм, который был выкопан осенью 2021 года в Новой Зеландии, претендует на звание мирового рекордсмена. Но чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, нужно провести ДНК-тест, который подтвердит, что огромный клубень действительно является картофелем и вырос до таких размеров сам без каких-либо генетических вмешательств.

Колин и Донна Крейг-Браун, которые и вырастили возможного рекордсмена, узнали, что настоящий рекорд на звание самой большой картошки принадлежит корнеплоду из Ноттингемшира, вес которого составляет всего 4,99 килограмма.

Решив побороться за мировой рекорд, они подали заявку в Книгу рекордов Гиннеса и собрали огромный пакет различных доказательств, включая официальные замеры размеров и веса, подтвержденные в местной мэрии, заключения агронома, а также многочисленные фото и видео. Однако процедура регистрации рекорда оказалась сложнее, и от владельцев потребовали провести обязательный ДНК-тест картошки.

Сейчас кусочек гигантской картофелины улетел из Новой Зеландии в Шотландию, где он будет досконально изучен на предмет натуральности и соответствия своему виду.

Супруги, выкопавшие рекордсмена, надеются на положительный результат и намерены добиваться официального признания их урожая.

По словам Колина, он понятия не имеет, что это за сорт, так как часто сажает абсолютно любую пророщенную картошку, которую находит у себя в погребе.

Единственное, что расстраивает новозеландцев, это состояние самого рекордсмена. После времени, проведенного на воздухе, картофель стал быстро терять влагу и его вес начал уменьшаться. Теперь его замотали в полотенца и положили на сохранение в морозильник в надежде дождаться подтверждения рекорда. По словам владельца картошки, сейчас она весит 7 килограммов, что до сих пор делает его самым большим в мире.

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