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15:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании собаку спасли с помощью сосиски на дроне (видео)

Она пошла за лакомством на безопасную территорию, где ее смогли поймать спасатели.

Необычную операцию провели спасатели в британском Хэмпшире. Некоторое время назад местная жительница Эмма Оукс попросила помощи в поиске ее питомца — собаки по кличке Милли, которая сбежала от нее и заблудилась.

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С помощью дрона спасатели нашли Милли, которая застряла на илистой отмели, которую через некоторое время должен был затопить прилив и собака просто бы утонула. Попытки подобраться к животному не увенчались успехом — Мили была напугана и лишь дальше уходила в опасные места.

Тогда спасатели решили мыслить креативно и использовать последний шанс, чтобы спасти животное от гибели. Они привязали к поисковому дрону сосиску, которой надеялись выманить собаку на безопасную территорию. И трюк сработал.

Голодная Милли, унюхав сосиску, отправилась за ней, и, ведомая дроном, вышла из топи на открытую и безопасную возвышенность, где ее и поймали спасатели.

Испуганное и голодное животное передали хозяйке, предварительно скормив ей ту самую спасительную сосиску, пишет The Guardian.

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