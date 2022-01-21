15:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Великобритании собаку спасли с помощью сосиски на дроне (видео)
Она пошла за лакомством на безопасную территорию, где ее смогли поймать спасатели.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Необычную операцию провели спасатели в британском Хэмпшире. Некоторое время назад местная жительница Эмма Оукс попросила помощи в поиске ее питомца — собаки по кличке Милли, которая сбежала от нее и заблудилась.
С помощью дрона спасатели нашли Милли, которая застряла на илистой отмели, которую через некоторое время должен был затопить прилив и собака просто бы утонула. Попытки подобраться к животному не увенчались успехом — Мили была напугана и лишь дальше уходила в опасные места.
Тогда спасатели решили мыслить креативно и использовать последний шанс, чтобы спасти животное от гибели. Они привязали к поисковому дрону сосиску, которой надеялись выманить собаку на безопасную территорию. И трюк сработал.
Испуганное и голодное животное передали хозяйке, предварительно скормив ей ту самую спасительную сосиску, пишет The Guardian.
Екатерина Гура