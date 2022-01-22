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15:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жительница США узнала о сорванном джекпоте из папки со спамом

У нее будет безбедная старость.

Источник: Reuters

55-летняя Лаура Спирс из Мичигана решила проверить папку со спамом в своей электронной почте в поисках пропавшего письма и обнаружила, что сорвала джекпот в размере 3 млн долларов.

Женщина купила электронный билет местной лотереи в канун Нового года, не особо надеясь на какой-нибудь выигрыш, и вскоре забыла о нем, сообщает UPI.

Увидев письмо о выигрыше, Спирс не поверила своим глазам. Она перепроверила информацию на сайте лотереи и поняла, что действительно стала победительницей. «Это все еще шокирует меня», — рассказала она журналистам.

Свой выигрыш Лаура намерена отложить для безбедной пенсии.

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Анна Лысенко

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