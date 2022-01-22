15:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жительница США узнала о сорванном джекпоте из папки со спамом
У нее будет безбедная старость.
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55-летняя Лаура Спирс из Мичигана решила проверить папку со спамом в своей электронной почте в поисках пропавшего письма и обнаружила, что сорвала джекпот в размере 3 млн долларов.
Женщина купила электронный билет местной лотереи в канун Нового года, не особо надеясь на какой-нибудь выигрыш, и вскоре забыла о нем, сообщает UPI.
Увидев письмо о выигрыше, Спирс не поверила своим глазам. Она перепроверила информацию на сайте лотереи и поняла, что действительно стала победительницей. «Это все еще шокирует меня», — рассказала она журналистам.
Свой выигрыш Лаура намерена отложить для безбедной пенсии.
Анна Лысенко