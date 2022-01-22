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17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Редких слонов-двойняшек, родившихся в Кении, показали на видео

Двойню в нацпарке не видели уже несколько десятилетий.

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Природоохранная организация Save the Elephants поделилась фотографиями и видео редкой двойни слонят, которая родилась в прошлые выходные в национальном заповеднике Самбуру в Кении.

«Случаи рождения двойни среди слонов очень редки — на самом деле мы не видели их в парке уже несколько десятилетий!» — сообщает организация. Специалисты уточняют, что двойня у слонов рождается только в 1% случаев.

Первыми новорожденных малышей заметили гиды. Слонята стояли рядом с матерью по кличке Бора и осторожно исследовали окружающее пространство.

Следующие несколько недель будут для детенышей решающими, говорит президент Save the Elephants Иэн Дуглас-Гамильтон: выживание и здоровье новорожденных слонят во многом зависит от качества и доступности растительности, а также от материнского опыта родительницы. Однако недавно в Самбуру прошел дождь и зазеленела трава, успокаивает он.

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