17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Редких слонов-двойняшек, родившихся в Кении, показали на видео
Двойню в нацпарке не видели уже несколько десятилетий.
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Природоохранная организация Save the Elephants поделилась фотографиями и видео редкой двойни слонят, которая родилась в прошлые выходные в национальном заповеднике Самбуру в Кении.
«Случаи рождения двойни среди слонов очень редки — на самом деле мы не видели их в парке уже несколько десятилетий!» — сообщает организация. Специалисты уточняют, что двойня у слонов рождается только в 1% случаев.
Первыми новорожденных малышей заметили гиды. Слонята стояли рядом с матерью по кличке Бора и осторожно исследовали окружающее пространство.
Следующие несколько недель будут для детенышей решающими, говорит президент Save the Elephants Иэн Дуглас-Гамильтон: выживание и здоровье новорожденных слонят во многом зависит от качества и доступности растительности, а также от материнского опыта родительницы. Однако недавно в Самбуру прошел дождь и зазеленела трава, успокаивает он.
Анна Лысенко