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12:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жительница Японии прославилась в Сети «мультяшными» ланчами

Удивительное искусство.

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Жительница Японии под ником Etoni Mama прославилась в соцсетях благодаря виртуозному мастерству, с которым она готовит бэнто. Так в Японии называют порционные ланчи из риса, рыбы и овощей.

Традиция бэнто появилась еще в XII веке, а в наше время она достигла настоящего расцвета. Появились даже разные направления в этом искусстве. Например, дзюкубэн — это типичный школьный обед без особых изысков, камамэси — это бэнто в глиняном горшочке, его подают в префектуре Нагано, а кярабэн — это бэнто, блюда которого стилизованы под людей или зверей.

Etoni Mama практикует именно последнее направление. Она стилизует еду под персонажей мультфильмов студии Disney, Pixar и других. За творчеством креативной мамы следят уже почти 200 тысяч человек.

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