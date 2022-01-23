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17:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Немецкий зоопарк показал двойню белых медвежат в «берлоге» (видео)

Они резвятся и не скучают, когда мамы нет рядом.

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Зоопарк города Росток в Германии обнародовал фотографии и видео подросшей двойни белых медвежат.

Малыши еще не покинули свое логово, но уже стали гораздо самостоятельнее: они играют с мячиком, борются и вылизывают друг друга. Вес каждого медвежонка приближается к 3 кг.

Двойня медвежат родилась 14 ноября у самки Сиззель и самца Акиака. У Сиззель это первое потомство, и она оказалась очень ответственной мамой. Медведица хорошо заботится о малышах с первых минут их жизни.

Работники зоопарка и ветеринары наблюдают за медвежатами благодаря видеокамере. Пока малыши не подрастут и не покинут «берлогу», специалисты не смогут к ним приблизиться для осмотра.

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