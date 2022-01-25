14:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
В британском университете подвергли цензуре известный роман «1984»
Руководство учебного заведения сочло некоторые моменты книги «оскорбительными и расстраивающими».
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Руководство Университета Нортгемптона подвергло цензуре роман-антиутопию Джорджа Оруэлла «1984» на том основании, что он содержит «откровенные материалы», которые некоторые студенты могут счесть «оскорбительными и расстраивающими». Отдельные главы и страницы в книге пометили красными флажками, что означает, что студенты могут пропустить эти описания, если посчитают их для себя неприемлемыми. Цензуре подверглись такие темы, как сексуальность, раса, класс, агрессия и другие.
Решение университета про цензуру романа Оруэлла подверглось жесткой общественной критике, так как это противоречит самой идее произведения, действие которого происходит в тоталитарном государстве, преследующем индивидуальное мышление.
Роман «1984» является далеко не единственной книгой, которую руководство Университета Нортгемптона подвергло цензуре.
Ранее в январе похожие «триггерные предупреждение» для книг «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте и «Большие надежды» Чарльза Диккенса создали в Солфордском университете. Студентов, изучающих английскую литературу, предупреждают о «сценах обсуждения насилия и сексуального насилия в некоторых основных текстах».
Екатерина Гура