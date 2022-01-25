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14:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Хобот слона может оказаться самым чувствительным органом в животном мире

Результаты нового исследования превзошли ожидания ученых.

Источник: CC0/luxstorm

Ученые из Бернштейновского центра нейробиологии изучили нервные окончания в хоботах слонов и выяснили, что этот орган намного чувствительнее, чем считалось ранее.

В своей работе ученые исследовали хоботы трех азиатских и пяти африканских слонов, умерших по естественным причинам. Основное внимание специалистов было сосредоточено на тройничном нерве, который отвечает за чувствительность хобота и головы в целом. Оказалось, что слоновий тройничный нерв весит целых 50 граммов, а в главном нерве ученые насчитали примерно 400 тысяч нейронов, что значительно превысило их ожидания.

Кроме того, ученые обнаружили, что нерв, связанный с осязанием, в три раза толще зрительного. Это указывает на то, что большую часть информации из окружающего мира слоны получают именно благодаря хоботу.

Это исследование показывает, что хобот слонов намного чувствительнее, чем ученые считали ранее. Специалисты называют хобот слона уникальным и отмечают, что он, возможно, является самым чувствительным органом во всем животном мире.

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