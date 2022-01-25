15:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые раскрыли новую охотничью стратегию бурых медведей
Они временно меняют места своего обитания, чтобы охотиться на легкую добычу.
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Исследование с участием экспертов по охране природы из Университета Ноттингем-Трент, Университета Леона в Испании, а также норвежских и шведских ученых показало, что у бурых медведей появилась новая охотничья стратегия. Весной, выйдя из зимней спячки, медведи меняют свой привычный ареал обитания и перемещаются в другие нетипичные для них районы в поисках легкой добычи — новорожденных северных оленей и молодых лосят.
В ходе исследования ученые следили за пятнадцатью бурыми медведями в Норрботтене, северная Швеция, с помощью GPS-ошейников. Ошейники также носили около 2500 самок северного оленя, обитающих на соседних территориях.
Исследование показало, что медведи проснулись после шестимесячной спячки весной, именно в то время, когда начался период отела северных оленей. Хищники при этом сразу же изменили свои привычные места обитания, близкие к заболоченным местам и вечнозеленым лесам, на более пересеченную местность и возвышенности, которые предпочитают северные олени. Отмечается, что после спячки медведи нуждаются в большом количестве белка для восстановления сил, а новорожденные оленята являются для них идеальной добычей, на которую не нужно долго охотиться и тратить силы.
Но не только это перемещение удивило ученых. Оказалось, что после окончания периода отела северных оленей и начала сезона отелов лосей хищники перемещаются в предпочитаемые последними районы — ближе к лиственным лесам и старым вырубкам.
Исследователи проследили, что один из наблюдаемых медведей убил 38 новорожденных северных оленей за один месяц и 18 лосят в следующем. Восемь из 15 медведей были классифицированы как очень хищные, они убили более 20 новорожденных северных оленей и пять новорожденных лосей в период отела, причем один медведь в среднем убивал около трех раз в два дня.
Доктор Антонио Узал Фернандес, эксперт по охране дикой природы Школы животных, сельского хозяйства и окружающей среды Ноттингемского Трентского университета, отметил, что проведенные исследования четко показывают хорошо спланированную охотничью стратегию бурых медведей, которые готовы менять места своего жительства, чтобы совпадать сезонно с доступной и уязвимой добычей.
Ученые говорят, что благодаря их исследованию и пониманию сезонности охоты медведей, можно спрогнозировать места «горячих точек» и снизить риски нападения хищников в том числе и на домашний скот, пишет The Guardian.
Екатерина Гура