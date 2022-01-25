В Нидерландах нашли древнюю римскую чашу из цветного стекла

Голландские археологи во время раскопок в одном из районов города Неймеген нашли очень необычный артефакт — римскую чашу из синего стекла, возраст которой оценивается от 1800 до 1900 лет.
Несмотря на такой приличный возраст, посуда сохранилась в идеальном состоянии — на ней нет ни сколов, ни трещин.
Археологи отмечают, что Неймеген был основан начале I века нашей эры как один из римских военных лагерей, а потому и в самом городе, и в его окрестностях можно найти большое количество различных древнеримских артефактов.
По словам специалистов, стекло было чрезвычайно распространено в Риме. Его использовали в качестве посуды и декора. Найденную чашу, скорее всего, могли изготовить в одной из специализированных мастерских, которые находились в римских поселениях на месте современных немецких городов Ксантен и Кельн. Хотя специалисты не исключают возможности, что именно эта чаша была привезена из Италии.
Отмечается, что артефакт был найден не на территории бывшего военного римского лагеря, а на территории соседнего поселения древнегерманского племени батавов. Для них такая чаша была большой ценностью. Возможно, ее выменяли во время торговли с римлянами или она была получена в качестве жалованья за службу в римской армии.