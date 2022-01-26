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12:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США показали самую старую аквариумную рыбку в мире

Ей около 90 лет.

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В Калифорнийской академии наук в Сан-Франциско живет рыбка по кличке Мафусаил, которая считается самой старой аквариумной рыбой в мире.

Рыбку назвали в честь старца из Библии, который прожил 969 лет. Питомец ученых не такой древний — ему всего около 90 лет. Мафусаила привезли в Калифорнию из Австралии в 1938 году. Он принадлежит к виду рогозубов, вырос до 1,2 метра в длину и весит 18,1 кг.

Хотя Мафусаил носит мужское имя, ученые подозревают, что рыба — самка, но проверить это без опасного для нее анализа крови не удастся. Ухаживающие за Мафусаилом работники академии говорят, что повадками она немного напоминает собаку — любит, когда ей гладят живот, и переживает внезапные всплески активности. А вот в еде рыба разборчива — она любит инжир, но будет есть только свежие фрукты, а на замороженные даже не посмотрит.

В Академии обитают еще два рогозуба возрастом 40−50 лет. А самый древний аквариумный рогозуб по кличке Дедушка жил в Чикагском общественном аквариуме. Он умер в 2017 году в возрасте более 90 лет.

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