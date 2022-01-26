13:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Индии пара поженится в метавселенной Гарри Поттера
Обойдется дешевле, чем настоящий банкет.
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Пара из Индии отпразднует свадьбу на 2 тысячи человек в метавселенной, так как не может устроить грандиозный пир в реальном мире.
Дело в том, что в штате Тамилнад, где живут жених и невеста, все мероприятия ограничены количеством гостей не более 100 человек из-за коронавируса, сообщает CNN. Динеш Сивакумара Падмавати и Джанаганандхини Рамасвами решили, что не будут ограничиваться сотней избранных. Чтобы никто не обиделся, они пригласят всех своих друзей и родственников отпраздновать свадьбу в виртуальной реальности.
Как поклонники саги о Гарри Поттере, свадебную вечеринку они оформят в стиле Хогвартса. Попасть в «замок волшебников» гости смогут со своих телефонов или ноутбуков. Юридическая церемония, на которой молодожены подпишут документы, состоится в реальном мире на глазах у самых близких родственников в деревне Рамасвами.
Термин «метавселенная» используют для виртуальных сред, в которых пользователи могут собираться и взаимодействовать. Жених, 24-летний энтузиаст блокчейна и криптовалюты, работал с целым набором инструментов, чтобы создать цифровое пространство, похожее на замок из «Гарри Поттера». На проект потратили сравнительно немного — примерно 150 тысяч индийских рупий (более 158 тысяч рублей).
Анна Лысенко