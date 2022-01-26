Английский город сделал обязательными «пчелиные» кирпичи

Английский город Брайтон-энд-Хов предписал строить все здания выше 5 метров с использованием специальных «пчелиных» кирпичей.
В целом это обычные кирпичи, но с небольшими отверстиями, в которых могут селиться одиночные пчелы, сообщает Dezeen. Эти насекомые не вырабатывают ни мёд, ни воск, но очень важны для опыления растений и будущего урожая. Из 270 видов пчел, живущих в Великобритании, почти 250 составляют одиночные пчелы.
Эти насекомые часто селятся в старой кирпичной кладке, где есть дырки и щели. Но современные строения настолько «совершенны», что одиночные пчелы не могут построить свои гнезда. «Пчелиные» кирпичи должны помочь им обрести «дом». Так, надеются чиновники, эти виды будут сохранены.
«Пчелиные кирпичи — это лишь одна из целого ряда мер, которые обязательно должны быть приняты для решения проблем биоразнообразия, возникших из-за многолетнего пренебрежительного отношения к окружающей среде», — сказал Роберт Немет, советник, стоящий за инициативой.
«Увеличение зеленых насаждений, норы для ежей, домики и кормушки для птиц — это примеры простых и доступных идей, которые без особых усилий дадут эффект в среднесрочной перспективе», — сказал он изданию.
Похожие решения о «пчелиных» кирпичах приняли советы в Корнуолле и Дорсете.