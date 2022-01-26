16:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США потерянное 30 лет назад обручальное кольцо нашли под ковром
Его вернули владельцу.
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Пожилая пара из Алабамы чудом вернула себе семейную реликвию — обручальное кольцо с бриллиантами, утраченное 30 лет назад. Как оказалось, все это время оно пролежало у них под самым носом.
Сентиментальной историей о кольце поделился в соцсетях риэлтор, который помог паре продать дом в 2021 году. Мистер и миссис Грин поженились в 1950-х, рассказал он. В то время они не могли позволить себе обручальные кольца, но договорились, что купят их позже, когда немного разбогатеют.
Так и произошло. Спустя десяток лет мистер и миссис Грин обменялись кольцами с бриллиантами и носили их довольно долго. Но 30 лет назад при строительстве нового семейного дома мужчина потерял свое кольцо и отчаялся его вернуть.
В конце 2021 года пожилая пара переехала, а новые владельцы дома затеяли ремонт. Меняя ковер в подвале, они заметили блеск, нашли кольцо и захотели его вернуть.
Грины, которым исполнилось уже 92 и 93 года, очень расчувствовались, когда получили находку, рассказала их дочь риэлтору.
Анна Лысенко